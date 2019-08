Exclusief voor abonnees Nog altijd geen WK-limiet voor Jonathan Sacoor Sport kort 24 augustus 2019

Het blijft azen op de WK-limiet voor Jonathan Sacoor en zijn collega's van de Belgian Tornados. Gisteren, tijdens de Grand Prix Bruxelles, bleef de 19-jarige Sacoor steken op 46.39 op de 400m. Toch een teleurstellende tijd voor de wereldkampioen bij de junioren op die afstand, want zijn PR staat op 45.03 en zijn beste seizoenstijd bedroeg 46.09. Sacoor bleef zo ook nog ver van de WK-limiet van 45.30. Over een week kan hij op het BK atletiek in Brussel een nieuwe poging wagen, daarna wacht hem alleen nog de Memorial Van Damme.

