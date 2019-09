Nog altijd geen Vlaamse regering, wel nieuwe reeks maatregelen Astrid Roelandt

30 september 2019

00u00 0 De Krant Wie eerst op de wachtlijst staat, krijgt voortaan eerst een sociale woning - als hij of zij vijf jaar in de gemeente heeft gewoond. Dat stond in de startnota van Bart De Wever, en het heeft uiteindelijk ook het Vlaams regeerakkoord gehaald. Er komt ook een 'jobbonus' voor wie werkt.

Sociale woningen zullen nog meer dan vandaag chronologisch toegewezen worden, zoals ook in de startnota van De Wever stond. Er zou geen voorrang meer zijn voor bepaalde gezinsvormen, zoals vandaag het geval is bij sociale verhuurkantoren. "Nu had je vaak situaties waarbij mensen 6 à 7 jaar op een wachtlijst voor een sociale woning stonden, omdat er telkens weer voorrang werd gegeven aan bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen", klinkt het in de entourage van de onderhandelaars. "Veel alleenstaanden vielen daardoor uit de boot. Daar willen we komaf mee maken." Toch hangt veel af van het aanbod van de gemeente of stad: als die vooral gezinswoningen heeft, kan alsnog voorrang gegeven worden aan een gezin, als er op dat moment geen kleine woningen beschikbaar zijn. Wie aanspraak wil maken op een sociale woning, wordt onderworpen aan een grondigere middelentoets.

Het belangrijkste criterium om voorrang te krijgen op een sociale woning wordt de band met de gemeente. Wie er één aanvraagt, moet in de laatste tien jaar minstens vijf jaar onafgebroken in de stad of gemeente hebben gewoond waar hij een woning aanvraagt. Nu ligt de lat op drie jaar, al kan een gemeente of lokale huisvestingsmaatschappij perfect hogere eisen opleggen. Dat criterium zal trouwens voor iedereen gelden, niet alleen voor nieuwkomers.

Aanzetten tot werken

Ook de jobkorting voor mensen met een laag loon - een fiscale stimulans die het verschil tussen werken en niet-werken moet vergroten - komt er. Aan de naam is wel gemorreld: het wordt een 'jobbonus'. Hoeveel verschil dat zal maken, wordt vandaag duidelijk, maar om mensen echt tot werken aan te zetten, zou het toch moeten gaan om een 100 à 150 euro, vinden economen.

Gerommel binnen CD&V

Eerder raakte al bekend dat de opkomstplicht bij de gemeente-en provincieraadsverkiezingen wordt afgeschaft. CD&V was altijd voor het behoud van de opkomstplicht. Dat die nu toch sneuvelt, schiet bij verschillende partijgenoten in het verkeerde keelgat. Volgens Kamerlid Hendrik Bogaert laten de coalitiepartners zich te veel leiden door de verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang. "Maar de thermometer weggooien omdat je de uitslag niet leuk vindt, is ondemocratisch." "Ik ken geen enkel zinnig argument voor de afschaffing van de opkomstplicht", vult jongerenvoorzitter Sammy Mahdi aan.

Anderen zijn genuanceerder. "Zelf ben ik voor het behoud van de opkomstplicht", zegt oud-staatssecretaris Etienne Schouppe. "Maar als iets wat verplicht wordt niet gesanctioneerd wordt, waarom moet men dan de verplichting blijven behouden? Maak er dan een recht van." Kamerlid Franky Demon is wél voorstander van de afschaffing. "Wat mij betreft, mag dat doorgetrokken worden naar de Vlaamse en federale verkiezingen." CD&V verdedigt de maatregelen straks op het politiek bestuur. Morgen houdt ze haar ledencongres. Dat moet groen licht geven voor de regeringsdeelname.

Startnota

Onderstaande startnota dient als basis van het regeerakkoord.