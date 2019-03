Exclusief voor abonnees Nog altijd geen akkoord over vergoeding assistent-refs Drie dagen voor play-offs 26 maart 2019

Ideaal is het allerminst. Drie dagen voor de start van de play-offs is er nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de assistent- en videorefs bij play-off 1-matchen. Doordat die vanaf nu daags voor de match op afzondering moeten, eisten zij opslag bij het Referee Office. Tijdens de lentestage van afgelopen weekend moest er (eindelijk) een oplossing komen, maar die kwam er voorlopig niet.

