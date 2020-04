Exclusief voor abonnees Nog altijd Belgen die feesten niet kunnen laten 06 april 2020

00u00 0

Een vrouw van in de veertig is zaterdagavond in Luik opgepakt omdat ze had gespuwd naar de politie, terwijl ze riep dat ze Covid-19 had. Ze was haar VERJAARDAG AAN HET VIEREN OP STRAAT, samen met een tiental mensen. Ze is gedagvaard in snelrecht. De andere feestvierders kregen een boete. In Turnhout heeft de politie vrijdag een FEESTJE IN EEN BRASSERIE stilgelegd. Er waren, behalve de uitbater, vier aanwezigen. Ze kregen allemaal een boete van 250 euro. In Waregem is vrijdag een

LOCKDOWNFEESTJE UIT DE HAND GELOPEN. Twee mensen moesten met een overdosis naar het ziekenhuis, één van hen was in levensgevaar. Ze hadden verschillende drugs genomen. Lang niet alle 'samenscholingen' zijn even wild: in Maaseik zijn twee vrouwen beboet die samen zaten te PRATEN IN EEN AUTO. Buren hadden gezien dat ze daar elke avond samenkwamen en belden de politie. Ze kregen elk 250 euro boete. De politie deelde vrijdag en zaterdag 200 BOETES uit in Gent, in Antwerpen waren dat er zaterdag alleen al 300. De Brusselse politie heeft tijdens een controle op essentiële verplaatsingen 20 BESTUURDERS ONDER INVLOED betrapt. Zeven van hen moesten meteen hun rijbewijs inleveren.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen