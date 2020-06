Exclusief voor abonnees Nog altijd 1.800 kernwapens in hoge staat van paraatheid 16 juni 2020

Het wereldwijde kernwapenarsenaal is afgenomen tot 13.400 kernkoppen. Dat zegt het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). De afname komt vooral door de ontmanteling van kernwapens door Rusland en de VS. Die twee landen bezitten samen ongeveer 90% van alle kernwapens ter wereld. Maar de kernmachten blijven hun arsenalen wel moderniseren en ontwikkelen ook nieuwe systemen. Het gaat onder meer om draagsystemen via raketten of vliegtuigen, maar ook productie-infrastructuur voor kernwapens. Ongeveer 1.800 kernwapens worden in een hoge staat van paraatheid gehouden. Volgens het SIPRI worden kernwapens nog steeds beschouwd als een afschrikkingsmiddel, maar zijn er ook signalen dat ze een "nieuwe of uitgebreide" rol krijgen in militaire plannen, vooral in de VS en Rusland.

