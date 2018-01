Nog 755 leerkrachten gezocht tegen maandag 00u00 0

Scholen zijn nog volop op zoek naar 755 leerkrachten zodat de lessen maandag na de kerstvakantie normaal kunnen starten. De website van de VDAB heeft 455 vacatures in het secundair onderwijs in de aanbieding, 270 in het basis- en kleuteronderwijs en 30 in het buitengewoon onderwijs. Na de kerstvakantie vallen leerkrachten vaak uit door ziekte of ze gaan op zwangerschapsverlof. In sommige scholen wordt nu zelfs een beroep gedaan op gepensioneerde leerkrachten. Het lerarentekort na de kerstvakantie is een terugkerend probleem. Vorig jaar in januari waren er zelfs meer dan 900 leerkrachten tekort. De scholen hopen dan ook dat de regering het probleem structureel aanpakt.