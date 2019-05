Exclusief voor abonnees Nog 6 meter sneeuw op hoogste Duitse berg 23 mei 2019

Op de hoogste berg van Duitsland, de 2.962 meter hoger Zugspitze, is er voor het eerst in twintig jaar nog zes meter sneeuw gemeten in de maand mei. Dat heeft de Duitse weerdienst DWD gemeld. De laatste keer dat die kaap in deze periode van het jaar bereikt werd, was op 23 mei 1999. Toen werd een sneeuwlaag van 6,10 meter gemeten. DWD denkt niet dat de hoeveelheid sneeuw op de berg de komende dagen nog zal toenemen. Het absolute sneeuwrecord op de Zugspitze bedraagt 7,80 meter. (ND)

