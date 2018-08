Nog 4 vermisten levend uit Italiaanse kloof gehaald 22 augustus 2018

Italiaanse reddingswerkers hebben gisteren drie vrienden levend teruggevonden in de kloof die maandag in geen tijd overstroomde. De jongeren van 21, 22 en 23 hielden zich schuil ten noorden van de rampplek en hadden geen telefonisch bereik, zo klinkt het. Intussen is de dodentol opgelopen naar tien. Het gaat om vijf vrouwelijke wandelaars en vijf mannen. 23 anderen raakten gewond toen zij verrast werden door het wassende water. Onder wie een Nederlander. Volgens Italiaanse media liep hij een gebroken bekken op.

