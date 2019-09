Exclusief voor abonnees Nog 2.500 mensen vermist op Bahama's na Dorian 13 september 2019

Een week na de doortocht van orkaan Dorian zijn op de Bahama's nog 2.500 mensen vermist, heeft de dienst voor rampenbeveiliging er meegedeeld. Mogelijk zitten daar wel mensen tussen die toch geëvacueerd werden. Meer dan 5.500 inwoners van de verwoeste gebieden in het noorden van de Bahama's zijn naar het eiland New Providence gebracht. In totaal hebben zo'n 15.000 personen geen onderdak of voldoende voeding sinds de doortocht van Dorian. De orkaan kwam er op 1 september op volle kracht aan land, raasde bijna drie dagen lang over de eilandengroep en was één van de meest krachtige orkanen ooit op de Bahama's. Tot nu toe ligt de officiële dodentol op 50, maar dat cijfer zal nog oplopen.