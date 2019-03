Nog 10.000 tickets te koop 21 maart 2019

De stormloop bleef uit. Ondanks een knappe reclamecampagne met Martínez - "I want you for Belgium" - om het Koning Boudewijnstadion weer uitverkocht te krijgen, zijn er tot dusver slechts 33.000 tickets verkocht voor de interland tegen Rusland. Met andere woorden: er zijn nog een kleine 10.000 kaarten te koop. Via hun sociale media riepen onder meer Eden Hazard en Tielemans intussen al op om zeker naar het stadion te komen. "We hebben jullie nodig voor de ambiance." Tielemans koppelde er zelfs een gesigneerd shirt aan vast. (NP)