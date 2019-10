Exclusief voor abonnees Nobelprijs voor ontdekkers exoplaneet en onderzoek naar oerknal 09 oktober 2019

De Nobelprijs voor de Natuurkunde gaat dit jaar naar twee Zwitsers en een Canadees die onderzoek hebben gedaan naar het heelal. De Zwitsers Michel Mayor en Didier Queloz delen de ene helft van de prijs, omdat zij de eerste exoplaneet hebben ontdekt. Dat is een planeet die rond een andere ster draait, buiten ons zonnestelsel dus. Mayor en Queloz zagen in 1995 dat een planeet rond de ster 51 Pegasi draait. De ontdekking maakte duidelijk dat er misschien meer van zulke planeten zijn. Inmiddels zijn er ongeveer 4.000 exoplaneten bekend. Een klein aantal is mogelijk geschikt voor buitenaards leven.

