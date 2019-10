Exclusief voor abonnees Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Ethiopische premier 12 oktober 2019

Niet klimaatactiviste Greta Thunberg of Amerikaans president Donald Trump, maar de premier van Ethiopië krijgt de Nobelprijs voor de Vrede. Het comité looft Abiy Ahmed (foto) voor zijn doortastende aanpak van conflicten in Oost-Afrika. Hij kwam pas in april vorig jaar aan de macht, maar liet er geen gras over groeien. De 43-jarige premier nam het initiatief om de vete met buurland Eritrea - die ondanks het stoppen van de oorlog in 2000 maar bleef broeien - te beëindigen. Bij de recente opstand tegen het militaire regime in Soedan was het Ahmed die bemiddelde. En ook zijn poging om de contacten tussen Eritrea en Djibouti, Kenia en Somalië te verbeteren, oogst applaus. "In zijn eerste 100 dagen heeft hij bovendien de noodtoestand in z'n eigen land opgeheven, duizenden politieke gevangenen amnestie verleend, een einde gemaakt aan de censuur van media, verboden oppositiegroepen gelegaliseerd, militairen en politici die van corruptie verdacht werden ontslagen én de invloed van vrouwen in politiek en samenleving doen toenemen." Dat gaat niet zonder weerstand. Voor de oude garde zijn Ahmeds hervormingen te radicaal, voor de jongeren in zijn land niet ambitieus genoeg. In juni vorig jaar was er een mislukte aanslag op zijn leven. (SSB)

