Nobelprijs Literatuur blijft dit jaar in de kast door seksschandaal 05 mei 2018

Voor het eerst in bijna 70 jaar zal er geen Nobelprijs Literatuur worden uitgereikt. Dat heeft de Zweedse Academie, die beslist over de winnaar, gisteren bekendgemaakt. De Academie davert al een tijdje op haar grondvesten door een seksschandaal. De echtgenoot van één van de leden van de Academie zou minstens 18 vrouwen - onder wie andere Academieleden en dochters of echtgenotes van leden - seksueel geïntimideerd hebben. Vorige maand stapten al enkele leden op en nam ook de voorzitster ontslag. De prijs zal wél toegekend worden in 2019. Een soortgelijke oplossing werd al eens in 1949 bovengehaald: toen vond de Academie aanvankelijk geen enkele schrijver goed genoeg, maar in 1950 werden er dan toch twee prijzen tegelijk uitgereikt.

