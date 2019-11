Exclusief voor abonnees No-gozone 27 november 2019

00u00 0

Bij de invoering van de LEZ in Antwerpen heb ik beslist dat de stad voor mij een 'no-gozone' werd. Alhoewel ik een recente wagen bezit, heb ik uit principe beslist om niet meer in de stad te komen. Voor de mensen die getroffen zijn, is dit een aanslag op hun financiën. Op korte termijn zal de stad wat winst maken uit de boetes, maar op middellange en lange termijn zal er verlies zijn door dalende inkomsten van belastingen bij de handelaars. Die zullen op termijn opteren om hun zaak naar buiten de stad te verhuizen. Om de propere lucht is het hier niet te doen, dit is pure pesterij. De grootste vervuilers van fijn stof en CO2 zijn de open haarden en de houtkachels, maar die mogen lustig verder vuurtje stoken.

C. Detremmerie, Retie

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu