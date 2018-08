NN Group verhoogt interimdividend 17 augustus 2018

De Nederlandse verzekeraar NN Group die vorig jaar sectorgenoot Delta Lloyd opslokte, verhoogt zijn (bruto) interimdividend tot 0,66 euro per aandeel. Dit komt er na de ijzersterke kwartaalresultaten van NN. De verzekeraar zag de operationele winst uitkomen op 508 miljoen euro, of een kwart meer dan vorig jaar. De nettowinst verdubbelde bijna tot 463 miljoen euro, de kapitaalbuffer steeg tot 226%. NN Group slaagde erin om de kosten te verlagen bij zo goed als stabiele premie-inkomsten. Topman Lard Friese maakte ook bekend dat NN Group ook enkele onderdelen van Aegon in Tsjechië en Slowakije heeft overgenomen voor 155 miljoen euro.

