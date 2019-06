Exclusief voor abonnees NMBS zet loketbedienden in stationshal 04 juni 2019

De NMBS haalt haar loketbedienden van achter hun loket. Bedoeling is dat ze als 'mobiliteitsgidsen' in de open ruimte van het station staan, om reizigers te helpen bij alle mogelijke vragen. Ze zullen ook helpen met het aankopen van tickets via een automaat of online. In 2018 werden 2 op de 3 treintickets via een automaat, de NMBS-app of de site gekocht.

