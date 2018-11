NMBS wil traject Brugge-luchthaven versterken 30 november 2018

De NMBS is bereid om extra rijtuigen of ruimere treinen in te zetten op de drukke IC-verbinding tussen Brugge en Brussels Airport. Dat zegt topvrouw Sophie Dutordoir in een antwoord aan senator Pol Van Den Driessche (N-VA).