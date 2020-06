Exclusief voor abonnees NMBS weigert gratis tienrittenkaart uit te delen 17 juni 2020

De NMBS weigert op korte termijn gratis tienrittenkaarten uit te delen aan alle Belgen. De - politiek benoemde - raad van bestuur van de spoormaatschappij gaat daarmee lijnrecht in tegen een beslissing van de superkern, die begin juni besliste om elke Belg zo'n Rail Pass te geven. Dat plan kan "niet in deze vorm" uitgevoerd worden, aldus de NMBS. CEO Sophie Dutordoir had eerder al kritiek geuit op de beslissing. Volgens haar brengt het de veiligheid en gezondheid van reizigers en personeel in gevaar.

