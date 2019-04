Exclusief voor abonnees NMBS vraagt tien jaar langer exclusiviteit op binnenlands reizigersvervoer 04 april 2019

00u00 0

Spoorwegmaatschappij NMBS wil de garantie krijgen dat ze ook de komende 10 jaar de enige operator blijft voor het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer per spoor, ondanks de geplande liberalisering. Het vrachtvervoer en het internationale reizigersvervoer per trein zijn al langer geliberaliseerd. Eind 2020 komt ook de vrijmaking van het binnenlandse reizigersvervoer op gang. Vanaf dan kan de NMBS concurrentie krijgen op binnenlandse lijnen, maar de nieuwkomers zullen daar geen subsidies voor ontvangen. De laatste stap zou vanaf 2023 volgen: dan zou ook de openbare dienst (het gesubsidieerde treinverkeer) vrijgemaakt worden, wat betekent dat de overheid openbare aanbestedingen zou moeten uitschrijven. Maar die laatste stap kan nog uitgesteld worden - en dat is precies waarop de NMBS aast.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen