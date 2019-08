Exclusief voor abonnees NMBS vond al 1.300 man. Nog 450 te gaan 17 augustus 2019

NMBS heeft dit jaar al heel wat nieuw volk aangeworven. Het gaat om zo'n 1.300 nieuwe medewerkers of bijna driekwart van de 1.750 nieuwe collega's naar wie de spoormaatschappij op zoek is. 230 kandidaat-treinbegeleiders gingen aan de slag, maar NMBS wil er dit jaar 300 aanwerven. "De instroom op het terrein zal zich de komende weken en maanden laten voelen, naarmate meer nieuwe collega's hun opleiding afronden. Ook van de 360 nodige treinbestuurders werd al meer dan 75% gevonden", klinkt het. Er komen nog initiatieven in het najaar om extra volk te lokken, zoals speeddates in Brussel-Noord, een meet & greet voor treinbegeleiders in Gent, Kortrijk, Oostende en Brugge in september en tal van infosessies.