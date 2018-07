NMBS verkoopt tickets via Facebook Messenger 24 juli 2018

De NMBS verkoopt sinds kort Go Unlimited-tickets via Facebook Messenger. Go Unlimited is een formule voor -26-jarigen, waarmee ze een week (15 euro) of een maand (25 euro) lang onbeperkt met de trein kunnen reizen. De tickets kunnen aangekocht worden via een chatbot die kan antwoorden op vragen. Het ticket kan dan via het scherm aan de treinbegeleider worden getoond. "Het gaat om een proefproject, maar als dat goed verloopt, willen we de service uitbreiden naar andere tickets", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Deze zomervakantie werden via Messenger al 1.500 tickets verkocht.