NMBS stuurt bewakingsbeelden naar politie via post 09 mei 2018

De politie heeft in 2017 3.444 keer bewakingsbeelden opgevraagd bij de NMBS - meer dan 9 keer per dag. Enig geduld is wel nodig, want gemiddeld liggen er tussen de aanvraag en het versturen van de beelden twee dagen. En dat versturen gebeurt dan ook nog eens via de post. "Totaal niet meer van deze tijd", zegt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote. "Tijdens hoorzittingen kwam al naar boven dat de uitwisseling van info tussen de NMBS en de politie niet optimaal verloopt. Maar dat de beelden niet via elektronische weg worden overgemaakt, doet mijn wenkbrauwen fronsen." Volgens bevoegd minister Bellot heeft de NMBS onlangs voorgesteld om over te schakelen op elektronische uitwisseling. Bellot is hier niet tegen, maar er hangt wel een prijskaartje aan vast. Hij verwijst naar het risico op hacking en de verzadiging van het systeem van de NMBS, maar ook naar het feit dat de ICT-systemen van de politiezones er niet klaar voor zouden zijn. (LVB)

HLN