NMBS reed nooit minder stipt Erwin VERHOEVEN

11 augustus 2018

00u00 5 De Krant In juni is amper 84,6% van de treinen in ons land gearriveerd met minder dan 6 minuten vertraging. Dat is het slechtste resultaat voor die maand sinds Infrabel stiptheidscijfers bijhoudt. Het is zelfs zo erg gesteld dat de NMBS haar zelfopgelegde doelstelling van 89% stipte treinen voor dit jaar zou opgeven.

Een interne nota van de NMBS, ingekeken door de Waalse krant L'Avenir, stelt dat de spoorwegmaatschappij "de ambitie moet hebben om dit jaar een finale stiptheid te behalen van om en bij de 88,0%". Vreemd soort 'ambitie', mikken op een mínder goed resultaat dan de al afgezwakte doelstelling die je jezelf had gesteld. NMBS-woordvoerder Bart Crols ontkent dat de lat lager gelegd wordt. "De officiële stiptheidsdoelstelling voor dit jaar was én blijft 89%. Op termijn moet dat zelfs weer beter. Maar we stellen inderdaad vast dat dit de afgelopen maanden niet gelukt is."

De eerste zes maanden van 2018 lag de stiptheid consequent lager dan vorig jaar, met de 84,6% van juni als dieptepunt. Gemiddeld komen we dit eerste semester uit op 87,4%. In 2015 arriveerde nog 90,9% van de treinen 'op tijd' (maximaal 5 minuten en 59 seconden vertraging), in 2016 daalde dat cijfer tot 89,2% en vorig jaar tot 88,3%.

Voor het bijzonder slechte resultaat van juni wijst de NMBS naar de vele incidenten met stenengooiers. De spoorwegmaatschappij maakt zich ook sterk dat enkele eerder aangekondigde (maar soms nog niet uitgevoerde) maatregelen straks hun vruchten zullen afwerpen. Bedoeling is de impact van incidenten in de toekomst te beperken. Zo zouden lijnmanagers bijvoorbeeld kunnen beslissen om voor één spoorloper niet langer alle verkeer op een lijn stil te leggen.

Kennen alleen wij dit probleem van dalende stiptheid? Hoe het zit in onze buurlanden leest u op HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.