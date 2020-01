Exclusief voor abonnees NMBS ontslaat 176 werknemers wegens drankmisbruik 16 januari 2020

Bij de NMBS geldt nultolerantie voor alcohol op het werk, zowel voor machinisten als voor loketmedewerkers. In de vijf jaar tussen 2014 en 2018 werden 176 statutaire medewerkers van de openbaarvervoermaatschappij ontslagen wegens drankmisbruik. Dat melden de kranten van Sudpresse. Woordvoerster Marie-Anne Bury van HR Rail benadrukt dat dat de veiligheid van collega's en passagiers moet garanderen. Onder de ontslagen werknemers blijken Franstaligen, die nochtans een minderheid vormen in het personeelsbestand, oververtegenwoordigd: 113 tegenover 63 Nederlandstaligen. Bury relativeert het aantal ontslagen wegens alcoholmisbruik: "We stellen niet minder dan het equivalent van 28.114 voltijdsen tewerk." Daarnaast werden nog eens 98 spoorwegarbeiders ontslagen wegens zware feiten zoals diefstal, valsheid in geschrifte, fraude of misbruik van vertrouwen. Ook vielen er 53 ontslagen wegens wangedrag. "Dat gaat van seksuele intimidatie en fysiek geweld tot ongehoorzaamheid."

