NMBS neemt twee 'asbesttreinen' uit roulatie 10 december 2018

Twee passagierstreinen van de NMBS zijn tijdelijk uit roulatie genomen omdat er sporen van asbest in ontdekt zijn. Volgens een personeelslid zijn er "asbestvezels in de ventilatiesystemen" aangetroffen, de spoorwegen zelf houden het op "sporen van asbest in de technische ruimte". De NMBS wil nu wel zo snel mogelijk 31 treinen van hetzelfde type controleren. In maart kwam al aan het licht dat minstens 200 medewerkers van de NMBS jarenlang in contact zijn gekomen met asbest bij het afschuren van oude verflagen op treinstellen. En twee jaar geleden raakte bekend dat werknemers in Gentbrugge langdurig blootgesteld werden aan de giftige stof chroom-6. (IBO)