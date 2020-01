Exclusief voor abonnees NMBS meldt nu ook aantal wagons via app 20 januari 2020

Binnenkort zullen treinreizigers op hun smartphone en op de schermen op het perron de samenstelling van de trein kunnen raadplegen. Zo zal de reiziger precies weten waar de trein stopt, waar het rijtuig voor fietsen zich bevindt en waar minder mobiele mensen makkelijk kunnen opstappen. Momenteel is de NMBS de kwaliteit van de gegevens aan het testen, meldt woordvoerster Elisa Roux aan 'La Dernière Heure'. Daarnaast wordt de functionaliteit van Train Map, de online tool waar je het treinverkeer in real time kan volgen, uitgebreid. Daarop zal je ook op schermen in de stations kunnen inzoomen. De timing ligt nog niet vast, NMBS maakt zich sterk dat de vernieuwingen er nog dit jaar komen.