NMBS en Infrabel mogen zélf boetes geven aan spoorlopers €300 31 maart 2018

Je riskeert er niet alleen je leven mee, maar spoorlopen kan je binnenkort ook flink wat geld kosten. NMBS en Infrabel mogen immers zelf boetes uitschrijven, besliste mobiliteitsminister François Bellot (MR). Over de sporen lopen als de slagbomen dicht zijn, was al strafbaar - maar in de praktijk werd er niet altijd tot vervolging overgegaan. Ambtenaren van NMBS en spoornetbeheerder Infrabel, die daarvoor een speciale opleiding krijgen, zullen de boetes kunnen uitschrijven. Wie een eerste keer betrapt wordt, betaalt 50 euro. Voor de echt hardleerse spoorlopers kan de boete oplopen tot 300 euro.