Exclusief voor abonnees NMBS betaalt € 540.000 compensatie voor vertragingen 15 juni 2019

00u00 0

De NMBS heeft in 2018 voor bijna 540.000 euro aan compensaties voor treinvertragingen uitbetaald. De spoorwegmaatschappij ontving meer dan 59.000 aanvragen, waarvan 75% werd goedgekeurd. Dat blijkt uit het antwoord van mobiliteitsminister François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR). De NMBS biedt een compensatie voor een eenmalige vertraging van meer dan 60 minuten op een treinverbinding of voor herhaalde vertragingen van minstens 15 minuten op dezelfde lijn. Het moet in het laatste geval gaan om minimaal 20 vertragingen van minstens 15 minuten en/of minimaal 10 vertragingen van minstens 30 minuten per semester.