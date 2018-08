NMBS belooft betere toiletten in stations 30 augustus 2018

00u00 0

Na overleg met de Vrouwenraad en de vzw Plasactie heeft de NMBS beslist een 'sanitair beleidsplan' op te stellen. Beide organisaties voeren al een tijdje actie voor meer toegankelijke, propere, gratis en veilige openbare toiletten. "De treinmaatschappij beschikt in haar stations doorgaans wel over toiletten, maar vaak zijn ze niet toegankelijk en moet men ergens de sleutel gaan oppikken. De hygiënische toestand laat ook nogal eens te wensen over", menen ze.