NMBS begraaft treinen zonder begeleiders 18 april 2019

De treinbegeleiders hoeven nog niet meteen voor hun job te vrezen. De NMBS veegt het plan om treinen zonder controleurs in te zetten van tafel. Zowel technisch als financieel zijn de 'one man cars' niet haalbaar, zo blijkt uit een studie die 'De Morgen' kon inkijken. Momenteel zijn de treinen van de NMBS niet geschikt om zonder begeleider te rijden. Ze daarvoor met camera's of spiegels uitrusten, zodat de treinbestuurder het toezicht over de trein kan overnemen, blijkt praktisch onmogelijk. De perrons uitrusten met camera's of spiegels is dan weer onveilig, zeker bij lange treinen en perrons die in een bocht liggen. De 'one man cars' waren het stokpaardje van voormalig spoorbaas Jo Cornu. Dat de NMBS daarbij bijna 500 treinbegeleiders minder zou nodig hebben, leverde echter weerstand op bij de vakbonden. (SPK)

