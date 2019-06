Exclusief voor abonnees Nizzolo wint slotrit in Slovenië, Ulissi pakt eindzege 24 juni 2019

Het is dan toch nog eens raak voor Team Dimension Data. Niet met Mark Cavendish, wel met Giacomo Nizzolo. De 30-jarige Italiaan wist in de slotrit van de Ronde van Slovenië de bloemen binnen te halen. Nizzolo was na een lange sprint de betere van Mezgec en Archbold. Voor Dimension Data was het pas de vijfde zege van het seizoen. De eindzege ging naar Diego Ulissi. De Italiaan werd in de slotrit niet meer bedreigd door Giovanni Visconti, die de rit van zaterdag won. Ben Hermans eindigde achtste in het eindklassement. Pascal Ackermann (ziek) kwam niet meer aan de start van de slotrit. (DMM)