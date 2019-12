Exclusief voor abonnees Niveau onderwijs 04 december 2019

Het niveau van het Vlaams onderwijs blijft zakken. Mijn kleindochter woont in Brussel en gaat naar een Vlaamse GO-school. Zij is het enige kind met twee Nederlands sprekende ouders. Omdat ze voorstaat op de anderen krijgt ze als enige twee dagen per week apart les met moeilijkere oefeningen. Ik denk dat dat al veel verklaart.

Johan Bastiaensen

