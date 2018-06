Nipte zege voor Koekelkoren-Van Walle in Ieper BK BEACHVOLLEYBAL 11 juni 2018

00u00 0

Met de prachtige Lakenhalle in de achtergrond werd de vijfde manche van het Belgisch kampioenschap beachvolleybal in Ieper afgewerkt. De favorieten Dries Koekelkoren en Tom Van Walle moesten net zoals vorige week in Kortrijk alles uit de kast halen om de eindzege te behalen. In de halve finale konden Pirali-Nuijten reeds een set afsnoepen van de Belgische kampioenen. Tijdens de finale lukte het ijzersterke Aalsters duo Colson-Deroey dezelfde stunt. Op het einde haalde de Europese klasse van Dries Koekelkoren en Tom Van Walle het van de gedrevenheid van Dennis Deroey en Martijn Colson. Bij de vrouwen haalden Julie De Beule en Nina Coolman hun eerste manche van het seizoen binnen. (WVM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN