Nipte nederlaag voor Van Uytvanck in Rosmalen 14 juni 2018

00u00 0

Alison Van Uytvanck (WTA 467) is er gisteren niet in geslaagd zich bij de laatste acht te plaatsen op het grastoernooi in Rosmalen. Na net geen twee uur trok de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81) met 3-6, 7-6, 6-2 aan het langste eind. Jammer, aangezien Van Uytvanck zo een potentiële kwartfinale tegen Elise Mertens misliep en tevens de kans om haar beste ranking (WTA 41) te evenaren, liet schieten. In februari van dit jaar had de Brabantse Kuzmova nog in twee sets geklopt op weg naar de titel in Boedapest, maar dat toernooi werd op hardcourt gespeeld. Volgende week werkt Van Uytvanck verder aan haar voorbereiding op Wimbledon op Mallorca. (FDW)