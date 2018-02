Nippleskate 20 februari 2018

Janet Jackson had er al eentje tijdens een optreden met Justin Timberlake op de Super Bowl en nu hebben ook de Winterspelen er één beet: een nipplegate - of is het nippleskate? Het overkwam de Franse schaatsster Gabriella Papadakis. Tijdens de korte kür was er even een tepel te zien. "Mijn ergste nachtmerrie is me overkomen", verklaarde ze na afloop. "Het gebeurde in de eerste seconden van het programma. Ik had geen andere keuze dan verder te doen. Op zoiets bereiden we ons niet voor op training." Papadakis en Guillaume Cizeron kregen uiteindelijk een waardering van 81.93 punten. Daarmee staan ze na de korte kür op de tweede plaats.

