Exclusief voor abonnees Nintendo schrapt twee Mario-games in België 23 mei 2019

00u00 0

Nintendo Benelux zal twee smartphone-games die deze zomer gelanceerd worden, 'Mario Kart Tour' en 'Dr. Mario World', niet aanbieden in België. En twee andere spelletjes die wel al verkrijgbaar zijn ('Animal Crossing: Pocket Camp' en 'Fire Emblem Heroes') zullen vanaf augustus niet meer speelbaar zijn in ons land. Reden is de volgens het bedrijf onduidelijke Belgische wetgeving over 'loot boxes'. Dat zijn virtuele schatkistjes die je in een spel kan kopen met punten óf echt geld. Omdat je op voorhand niet weet wat erin zit - wapens, speciale outfits... - beschouwt de overheid dit als een illegaal kansspel. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageert dat onze wetgeving zeer duidelijk is. Als spelontwikkelaar volstaat het om de betalende 'loot boxes' uit je game te verwijderen. (ND)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis