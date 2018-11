Nina geeft startschot ZESDAAGSE VAN GENT 14 november 2018

Nina Derwael, wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers, gaf gisteravond het startschot van de 78ste Zesdaagse Vlaanderen-Gent. Zij zag Iljo Keisse het eerste nummer naar zijn hand zetten. Met ploegmaat Elia Viviani bleef hij regelmatig punten sprokkelen. De mannen van Deceuninck-Quick-Step werden de eerste leiders. De eerste ploegkoers was er eentje om duimen en vingers af te likken. Vijf ploegen gingen in dezelfde ronde naar de finale. Keisse-Viviani probeerden met een vroege uitval te verrassen, maar De Ketele-Ghys dichtten het gaatje. In de eindsprint was Tosh Van der Sande sneller dan Keisse en De Ketele. De Buyst-Van der Sande rukten op naar de tweede plaats. De leiding bleef in handen van Keisse-Viviani. "Winst in de ploegkoers is leuk, maar betekent niets voor het verdere verloop", aldus De Buyst. "De topploegen zijn duidelijk op de afspraak." (FHN)

