Exclusief voor abonnees Nina Derwael moet voorkomen dat jongeren nog selfie maken achter stuur 09 januari 2020

De campagne die de Belg moet leren ritsen is amper gelanceerd of daar is de volgende sensibiliseringsactie al: 'Wagen in, gsm uit'. Een motto dat vooral in de categorie 18 tot 35 jaar massaal met de voeten getreden wordt, zo blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut Vias. Eén op de vijf zegt afgelopen maand mails of berichten gelezen te hebben achter het stuur, één op de zes verzond zelf berichten of plaatste foto's op sociale media, terwijl één op de acht het klaarspeelde om al rijdend selfies of video's te maken. "Daarmee nemen ze een risico dat vergelijkbaar is met rijden onder invloed van 0,8 promille alcohol", zegt Karin Genoe van Vias. Turnster Nina Derwael speelt de hoofdrol in het tv-spotje van de nieuwe campagne. Daarin tuimelt ze van de brug met ongelijke leggers omdat ze tijdens een oefening een telefoontje beantwoordt.

