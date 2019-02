Nina Derwael krijgt toch geen straatnaam, wegens 'niet dood' 15 februari 2019

Het was een fiere burgemeester Veerle Heeren die op een natte novemberdag voor een talrijk opgekomen menigte in Sint-Truiden aankondigde dat Nina Derwael een plein of straat naar haar vernoemd zou krijgen. Maar de burgemeester was te vlug en was vergeten de wet erop na te slaan. Die is duidelijk. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.Oppositieraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) had het zien aankomen: "Ik begrijp niet dat een burgemeester zoiets niet weet. Jammer, maar dat is dus niet mogelijk. Dat komt ervan als je om de haverklap dingen wil aankondigen zonder dat je weet of het volgens de wet kan." De stad Sint-Truiden wenste niet te reageren.

