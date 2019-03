Nina Derwael keert met goud en zilver terug uit Doha WB Turnen 25 maart 2019

00u00 0

Goud aan de brug en zilver op de balk, dat is de buit waarmee Nina Derwael gisteren in Zaventem landde. Niet slecht voor een gymnaste die haar trainingen drie maanden zag verstoord door tal van huldigingen én een ontwrichte middenvinger. Op de Wereldbeker in Doha bewees Derwael dat ze een echt competitiebeest is.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen