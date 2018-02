Niks zo cool als Dikketruiendag 07 februari 2018

00u00 0

Het was behoorlijk koud gisteren. Maar niet té koud om de thermostaat op school of kantoor een graadje lager te zetten ter gelegenheid van Dikketruiendag. Voor een beter milieu doen onze schoolkinderen álles, zolang het maar een beetje cool is. Zoals in putje winter staan dansen op de speelplaats in Overijse. Een kudde alpaca's meenemen op wandeling helpt ook wel, vonden ze in Mariagaard in Wetteren. De dappersten onder de schoolkinderen stonden zelfs hun warme winterjas af. Zo kon Witse Seps in het Mechelse Scheppersinstituut de wedstrijd 'meeste laagjes dragen' winnen. Allemaal heel leuk en bovendien niet zonder resultaat. Het gasverbruik daalt met 8% als iedereen een laagje extra aantrekt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN