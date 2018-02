Nikita (16) sterft op kruispunt dat 15 jaar geleden al aangepakt zou worden KSN/WSG/JEW

20 februari 2018

05u00 0 De Krant Een 16-jarig meisje uit Destelbergen is gisterochtend verongelukt toen ze op weg was naar school in Lochristi. Nikita Everaert reed rechtdoor op het fietspad toen ze gegrepen werd door een rechts afslaande vrachtwagen.

Volgens het parket ging het niet om een dodehoekongeval. "De chauffeur had haar altijd moeten zien." De 51-jarige trucker beweert het tegendeel. Al sinds 2003 zijn er plannen om het bewuste kruispunt veiliger te maken, maar de werken zijn 15 jaar later nog altijd niet van start gegaan. "De schuld van een projectontwikkelaar die in die buurt een winkelcomplex wilde, maar na lang talmen de stekker uit dat project getrokken heeft. Daardoor hebben we één en ander moeten hertekenen", zegt het Agentschap Wegen & Verkeer.

