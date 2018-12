Nikiforov naar Vlaamse judofederatie 31 december 2018

Toma Nikiforov (-10 kg) stapt over van de Franstalige naar de Vlaamse judofederatie. Hij volgt op die manier Joachim Bottieau (-90 kg). De reden van zijn overgang is wellicht te zoeken in het eerdere ontslag van zijn trainer en coach Damiano Martinuzzi bij de Franstalige judofederatie. Nikiforov bleef wel trainen bij Martinuzzi, maar uiteraard leverde dat spanningen op. De Brusselaar werkt momenteel hard aan zijn comeback nadat hij in augustus van dit jaar een zware knieoperatie onderging. In januari gaat hij op stage naar het Oostenrijkse Mittersill en hoopt op die manier klaar te zijn voor de Grand Slam van Düsseldorf (22-24 feb).

