Nikiforov geeft forfait voor WK judo 22 augustus 2018

00u00 0

Toma Nikiforov (25) is vijf à zes maanden buiten strijd met een zware knieblessure. Daardoor ziet hij het WK judo in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe (20-27 september) aan zijn neus voorbijgaan. "Natuurlijk ben ik ontgoocheld dat ik het WK mis, maar het is beter dat dit me nu overkomt in plaats van zes maanden voor de Spelen van 2020 in Tokio", verklaarde de regerende Europese kampioen in de categorie -100 kg. Nikiforov blesseerde zich ruim een week geleden op de GP in Boedapest aan zijn rechterknie. Hij liep een scheur op in de voorste kruisband, vrijdag wordt hij in Antwerpen geopereerd door dokter Geert Declercq.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN