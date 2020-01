Exclusief voor abonnees Nikiforov en Van Tichelt op buitenlandse stage 04 januari 2020

Toma Nikiforov (-100 kg) en Dirk Van Tichelt (-73 kg) gebruiken een buitenlandse stage om hun laatste rechte lijn naar de olympische Spelen van Tokio in te zetten. Nikiforov gaat vanaf zondag op hoogtestage in het Bulgaarse Belkacem, terwijl de 'Beer van Brecht' vanaf dinsdag oefent op de olympische stage in het Oostenrijkse Mittersill. Nikiforov staat momenteel 49ste op de olympische Ranking met 702 punten. In zijn gewichtsklasse is de laagst virtueel gekwalificeerde Europeaan de Kroaat Zlatko Kumric, die met 1.196 punten plaats 33 inneemt. Bij de -73 kg moet Van Tichelt de Griek Georgios Azoidis zien bij te benen, die met 1.336 punten en eveneens de 33ste plaats de laagst gerankte Europeaan is. Van Tichelt staat 51ste met 772 ptn. (LWK)

