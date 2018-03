Nike wil transfer Neymar naar Real deels financieren 14 maart 2018

De geruchten omtrent de overgang van PSG-sterspeler Neymar naar Real Madrid worden steeds sterker. Zo meent de welingelichte Spaanse sportkrant AS dat de Braziliaan zijn transfer nog voor het WK in Rusland wil afronden. Dit met behulp van Nike, dat bereid is om een gedeelte van de astronomische transfersom van 400 miljoen euro te financieren. Zo wil Nike bekomen dat Real Nike boven Adidas verkiest als sponsor. PSG neemt de geruchten zichtbaar serieus. Zo reisde PSG-voorzitter Nasser El-Khelaïfi gisteren naar Brazilië om de in eigen land revaliderende Neymar een bezoekje te brengen. Neymars pa ontkende op een persconferentie dat hij naar Real gaat.

