Nike troeft Apple af op Champs-Elysées €613 miljoen 04 oktober 2019

De race om het duurste pand op de Champs-Elysées is gewonnen door Nike. Het sportmerk zal in de bekende Parijse winkelstraat huizen op nummer 79, een pand van liefst 613 miljoen euro - ofwel bijna 80.000 euro per vierkante meter. Dat recordbedrag werd neergeteld door het Noorse staatsfonds Norges Bank. Het vorige vastgoedrecord op de Champs-Elysées stond op naam van nummer 114, dat voor 600 miljoen euro werd verkocht en waarin nu een Apple-winkel is gehuisvest.