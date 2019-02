Nike krijgt klappen na 'ontplofte' basketbalschoen 22 februari 2019

De koers van sportartikelenfabrikant Nike zakte gisteren op Wall Street zowat 1,5%. Beleggers reageerden geschokt op de 'ontplofte' basketbalschoen van Zion Williamson (18), zowat het grootste basketbaltalent van het moment. Tijdens de wedstrijd tussen Duke University en North Carolina raakte de 2 meter lange ster van Duke gekwetst aan zijn knie toen zijn basketbalschoen na amper 33 seconden volledig openscheurde. Williamson kon de wedstrijd niet meer voortzetten en Duke University ging de boot in. Voor Nike is de affaire een klein drama. Basketbal is megapopulair in de VS en Nike is er de absolute nummer één. Op sociale media werd onthutst gereageerd op het voorval, en het liet ook Wall Street niet onberoerd.

