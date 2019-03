Exclusief voor abonnees Nike krijgt boete van Europa 26 maart 2019

De Amerikaanse producent van sportkledij Nike heeft een boete van 12,5 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie. Nike kreeg de boete omdat het concern sommige licentiehouders een verbod oplegde om producten van sportclubs te verkopen in andere landen of online. Het gaat onder meer om truitjes of sjaals van bekende voetbalclubs als FC Barcelona. Die praktijk leidde tot hogere prijzen. "Voetbalfans koesteren vaak de truitjes van hun favoriete teams", zegt Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. "De handelswijze van Nike leidde tot minder keuze en hogere prijzen voor de consument, dat is illegaal volgens de Europese regels." Het gaat dus niet om de kledij of de schoenen waar enkel het Nike-logo op staat. Het gaat om uitrusting van een team waar Nike de rechten op heeft. Nike kan vervolgens licenties verlenen aan derde partijen om die kledij te produceren en te verdelen. Het bedrijf kreeg 40% korting op de eigenlijke boete omdat het meewerkte aan het EU-onderzoek.

