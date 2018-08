Nijlpaard bijt toerist dood in Kenia 13 augustus 2018

00u00 0

In Kenia is een Chinese toerist om het leven gekomen bij een aanval door een nijlpaard. De 66-jarige man was de dieren aan het fotograferen bij het Naivasha-meer, ten noordwesten van de hoofdstad Nairobi. Eén van de kolossen kreeg hem in de gaten en bracht hem een dodelijke bijtwonde toe. Een 62-jarige landgenoot van het slachtoffer deelde in de aanval, maar hield er enkel blauwe plekken aan over. Er zijn dit jaar al zes doden gevallen door aanvallen van nijlpaarden aan het meer. Dat zou te wijten zijn aan het gestegen waterpeil, waardoor de nijlpaarden steeds verder op de oever gaan grazen.